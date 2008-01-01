Влияние армяно-азербайджанский военного конфликта на экономику Грузии

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17:57 - Доход Грузии от экспорта фундука на 47% превышает прошлогодний показатель
Согласно свежим данным Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии на 23 ноября, объем экспорта...
16:09 - Правительство Грузии намерено субсидировать цену на хлеб
Правительство Грузии намерено субсидировать цену на муку первого качества, сообщил министр сельского хозяйства...
21:24 - На какую помощь могут рассчитывать граждане Грузии, оставшиеся без работы?
Правительство Грузии обещает дополнительную помощь гражданам, оставшимся без работы во время второй волны пандемии...
21:13 - AirBaltic отменила все рейсы в Грузию до января
Латвийская авиакомпания AirBaltic отменила запланированные рейсы по направлению Тбилиси-Рига-Тбилиси до 31 декабря...
17:44 - Ремонт Ингурской ГЭС начнется 15-20 января
Реабилитация ГЭС продлится 95-100 дней, и ориентировочно, завершится не позднее 10 мая. Об этом заявил директор...
17:39 - Новые ковид-ограничения в Грузии – с 28 ноября по 31 января
С учетом сложной эпидемиологической ситуации в Грузии, правительство страны приняло решение о введении ряда ограничений,...
17:37 - Из Грузии экспортировано 7 824 тонны хурмы и корольков
Параллельно с яблоками, мандаринами, и орехами, из Грузии активно осуществляется экспорт хурмы и корольков. В...
17:29 - Среди машинистов тбилисского метро распространился коронавирус
Профсоюз сотрудников тбилисского метрополитена «Единство 2013» сообщает об инфицировании значительной части машинистов...
17:24 - Премьер: Компании будут освобождены от подоходного налога еще на 6 месяцев
По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария из-за того, что по причине вспышки эпидемии коронавируса правительство...
17:05 - Правительство будет полгода субсидировать банковские кредиты ресторанов
Программа «Производи в Грузии» является одним из рычагов, с помощью которых мы уже субсидировали банковский кредит...
17:04 - Турнава: Сектор туризма будет полностью освобожден от налога на недвижимость в 2021 году
В течение 2021 года сектор туризма будет полностью освобожден от налога на имущество, — об этом заявила министр...
21:12 - Премьер Грузии обсудил с представителями бизнеса и финсектора макроэкономические параметры следующего года
Влияние вызванного пандемией мирового экономического кризиса на Грузию, экономический план и шаги правительства,...
18:03 - МВФ ожидает снижения внешнего долга Грузии до 54% к 2025 году
Международный валютный фонд ожидает, что в 2025 году государственный долг Грузии снизится до 54% в отношении ВВП...
Увеличивается возможность и ареал легальной занятости в Германии, в том числе и для граждан Грузии. Новое законодательство вступит в силу, предположительно,...
Самые востребованные специальности в профессиональных училищах Грузии
Уменьшается численность студентов, зачисленных в государственные профессиональные училища, а в частных училищах количество студентов растет. В частности,...
Лучшие школы бизнеса в мире по Bloomberg Businessweek
Американское издание Bloomberg Businessweek публикует список лучших школ бизнеса. Businessweek опросил до 3,700 работодателей, ищущих выпускников программы...
Крупнейшие работодатели в Грузии
Безработица остается одной из главных проблем в Грузии. В 3-м квартале 2018 года активное население страны составляло 1,948, 4 тысяча человек, из которых...
Какую угрозу создает организму потребление кофе после алкоголя
Потребление алкоголя провоцирует многие заболевания. Помимо этанола, в составе алкогольных напитков могут быть и другие вредные вещества. Особенно стоит...
20 самых активных грузинских компаний 2017 года в СМИ
В течение 2017 года больше всех из грузинских компаний в статьях и сюжетах упоминался "ТБС банк". Согласно "IFM исследованиям", о "ТБС банке" было подготовлено...
10 крупнейших компаний импортеров Грузии
В 2017 году импорт из Грузии составил 7 979,4 миллиона долларов США, что по сравнению с 2016 годом возросший на 9,4% показатель. Крупнейшей импортной...
Доходы мобильных операторов Грузии в 2017 году
По данным на 17 декабря 2017 года действующие в Грузии мобильные операторы в сумме получили 448,2 миллиона лари дохода (без НДС и акциза). В декабре розничные...
Start in Georgia - здесь есть все для начала успешного бизнеса
«Есть одна идея» – это фраза, которую вы часто услышите сегодня. Слово «стартап», вероятно, слышали тоже не раз. Вокруг вас, наверное, много людей, у...
Накопительная пенсионная система в Грузии: вопросы и ответы
Летом 2018 года в Грузии планируют задействовать новую пенсионную систему, предусматривающую накопление денег на пенсию с части заработной платы. Об этом...
Ипотека или аренда: что выгоднее?
Вопрос о поиске жилья рано или поздно встает перед каждым человеком. Переезд в другой город, рождение ребенка, создание семьи — все это заставляет заняться...
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В 2017 году желание заработать на биткоине и других криптовалютах приобрело характер эпидемии. Причиной такого безумия стали графики роста цен практически...
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