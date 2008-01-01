Бизнес Грузия
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    Влияние армяно-азербайджанский военного конфликта на экономику Грузии


    Самым большим, непреодолимым вызовом для экономики страны уже более десяти лет является безработица, постоянный рост цен и девальвация валюты. Поэтому, крайне необходимо разработать политику экономического развития. Те решения, которые принимает экономическая команда страны, являются реакцией на ослабление объективной экономической...



    17:57 - Доход Грузии от экспорта фундука на 47% превышает прошлогодний показатель
    Согласно свежим данным Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии на 23 ноября, объем экспорта...

    16:09 - Правительство Грузии намерено субсидировать цену на хлеб
    Правительство Грузии намерено субсидировать цену на муку первого качества, сообщил министр сельского хозяйства...

    21:24 - На какую помощь могут рассчитывать граждане Грузии, оставшиеся без работы?
    Правительство Грузии обещает дополнительную помощь гражданам, оставшимся без работы во время второй волны пандемии...

    21:13 - AirBaltic отменила все рейсы в Грузию до января
    Латвийская авиакомпания AirBaltic отменила запланированные рейсы по направлению Тбилиси-Рига-Тбилиси до 31 декабря...

    17:44 - Ремонт Ингурской ГЭС начнется 15-20 января
    Реабилитация ГЭС продлится 95-100 дней, и ориентировочно, завершится не позднее 10 мая. Об этом заявил директор...

    17:39 - Новые ковид-ограничения в Грузии – с 28 ноября по 31 января
    С учетом сложной эпидемиологической ситуации в Грузии, правительство страны приняло решение о введении ряда ограничений,...

    17:37 - Из Грузии экспортировано 7 824 тонны хурмы и корольков
    Параллельно с яблоками, мандаринами, и орехами, из Грузии активно осуществляется экспорт хурмы и корольков. В...

    17:29 - Среди машинистов тбилисского метро распространился коронавирус
    Профсоюз сотрудников тбилисского метрополитена «Единство 2013» сообщает об инфицировании значительной части машинистов...

    17:24 - Премьер: Компании будут освобождены от подоходного налога еще на 6 месяцев
    По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария из-за того, что по причине вспышки эпидемии коронавируса правительство...

    17:05 - Правительство будет полгода субсидировать банковские кредиты ресторанов
    Программа «Производи в Грузии» является одним из рычагов, с помощью которых мы уже субсидировали банковский кредит...

    17:04 - Турнава: Сектор туризма будет полностью освобожден от налога на недвижимость в 2021 году
    В течение 2021 года сектор туризма будет полностью освобожден от налога на имущество, — об этом заявила министр...

    21:12 - Премьер Грузии обсудил с представителями бизнеса и финсектора макроэкономические параметры следующего года
    Влияние вызванного пандемией мирового экономического кризиса на Грузию, экономический план и шаги правительства,...

    18:03 - МВФ ожидает снижения внешнего долга Грузии до 54% к 2025 году
    Международный валютный фонд ожидает, что в 2025 году государственный долг Грузии снизится до 54% в отношении ВВП...

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    Доходы мобильных операторов Грузии в 2017 году
    По данным на 17 декабря 2017 года действующие в Грузии мобильные операторы в сумме получили 448,2 миллиона лари дохода (без НДС и акциза). В декабре розничные...

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