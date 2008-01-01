Влияние армяно-азербайджанский военного конфликта на экономику Грузии

Самым большим, непреодолимым вызовом для экономики страны уже более десяти лет является безработица, постоянный рост цен и девальвация валюты. Поэтому, крайне необходимо разработать политику экономического развития. Те решения, которые принимает экономическая команда страны, являются реакцией на ослабление объективной экономической...



Увеличивается возможность и ареал легальной занятости в Германии, в том числе и для граждан Грузии. Новое законодательство вступит в силу, предположительно,...

Уменьшается численность студентов, зачисленных в государственные профессиональные училища, а в частных училищах количество студентов растет. В частности,...

Американское издание Bloomberg Businessweek публикует список лучших школ бизнеса. Businessweek опросил до 3,700 работодателей, ищущих выпускников программы...

Безработица остается одной из главных проблем в Грузии. В 3-м квартале 2018 года активное население страны составляло 1,948, 4 тысяча человек, из которых...

Потребление алкоголя провоцирует многие заболевания. Помимо этанола, в составе алкогольных напитков могут быть и другие вредные вещества. Особенно стоит...

В течение 2017 года больше всех из грузинских компаний в статьях и сюжетах упоминался "ТБС банк". Согласно "IFM исследованиям", о "ТБС банке" было подготовлено...

В 2017 году импорт из Грузии составил 7 979,4 миллиона долларов США, что по сравнению с 2016 годом возросший на 9,4% показатель. Крупнейшей импортной...

По данным на 17 декабря 2017 года действующие в Грузии мобильные операторы в сумме получили 448,2 миллиона лари дохода (без НДС и акциза). В декабре розничные...

«Есть одна идея» – это фраза, которую вы часто услышите сегодня. Слово «стартап», вероятно, слышали тоже не раз. Вокруг вас, наверное, много людей, у...

Летом 2018 года в Грузии планируют задействовать новую пенсионную систему, предусматривающую накопление денег на пенсию с части заработной платы. Об этом...

Вопрос о поиске жилья рано или поздно встает перед каждым человеком. Переезд в другой город, рождение ребенка, создание семьи — все это заставляет заняться...

В 2017 году желание заработать на биткоине и других криптовалютах приобрело характер эпидемии. Причиной такого безумия стали графики роста цен практически...

Существует огромное количество застройщиков. Каждый из них заманивает особо выгодными предложениями, возможностью покупки квартиры в рассрочку и небольшими...