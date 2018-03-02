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    Статистика и Рейтинги  

    Доходы населения Грузии – цифры и статистика


    02.03.2018 | 14:14:18
    Данные Грузстата показывают, что в стране с населением в 3, 7 млн. человек, декларированный доход имеет лишь 1,18 млн. человек, из них 20% зарабатывают меньше чем 100 лари в месяц.

    Очень скромным является численность граждан Грузии зарабатывающих более 5000 лари в месяц – их всего 0, 62% от общей численности населения. Еще меньше тех, чей доход составляет 10 000 и больше – всего 0. 25%.

    При этом следует учитывать, что Грузия отличается высоким уровнем неформальной экономики -- рыночные торговцы, таксисты, представители других мелких профессий, которые официально освобождены от уплаты налогов, и поэтому нигде не регистрируются.

    По данным службы статистики, в Грузии занятыми считает 1, 7 млн. человек, официальный заработок имеет 747 000 из них, соответственно, получается, что оставшиеся более миллиона человек не имеют вообще никаких доходов, и формально могут считаться безработными.

    Статистика определяет эту категорию населения как «самозанятые», из них 80% - это жители сельской местности которые считаются трудоустроенными, так как имеют земельные участки, и получают с них урожай. Большинство из них либо не получает с этого труда никакого дохода, и фактически живет натуральным хозяйством, либо получает очень низкие доходы. Несмотря на это статистика считает их самозанятыми.

    По данным статистики, в 2017 году около 230 000 граждан Грузии получали до 100 лари в месяц, от 100 до 200 получают 125 000 человек.

    Что касается самых состоятельных – от 10 000 в месяц – их всего 9 600.

    Статистика также показывает, что в Грузии почти отсутствует средний класс, что характерно для бедных стран.

    С 2009 по 2018 годы в стране зафиксированы некоторые позитивные тенденции в распределении доходов.

    В частности, выросло количество граждан с декларированными доходами, кроме того, наблюдается перераспределение самой бедной части населения в относительно благополучную – с месячным доходом в 600-800 лари в месяц.



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