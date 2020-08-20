другие статьи Влияние армяно-азербайджанский военного конфликта на экономику Грузии Грузия может потерять роль цифрового хаба между Европой и Азией Что будет с туристическим сектором Грузии завтра? Российские миллионы на побережье Аджарии Растут риски энергозависимости Грузии от России Американские туристы, этнический маркет и Грузия Оливковое масло из Грузии может произвести фурор на мировых рынках «Арди страхование»: В Грузии сложилась банкоцентричная экономика Грузия может потерять роль цифрового хаба между Европой и Азией

20/08/2020

Бывший руководитель вооруженных сил США в Европе генерал Бен Ходжес пишет в своем Твиттере, что правительство Грузии совершает ту же ошибку, что и в случае с проектом Анаклия, и призывает Комиссию по регулированию коммуникаций (GNCC) уважать цифровую независимость Грузии от России.



«Очень жаль, что правительство Грузии совершает ту же ошибку на цифровой дороге, соединяющей Европу и Азию, которую допустила и в Анаклии. Я призываю Комиссию по регулированию коммуникаций отдать приоритет тому, что лучше для Грузии, и уважать цифровую независимость страны от России», - написал он.



Ходжес выложил ссылку на интервью агентства BMG с бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером в котором тот говорил, что новые регуляции в секторе коммуникации могут нанести ущерб инвестиционному климату Грузии, и что новый закон не позволяет «Caucasus Online» создавать новую оптическую инфраструктуру, которая соединит Европу и Центральную Азию. Волкер считает, что процесс был ускорен и прошел без необходимых переговоров. По его словам, этот проект будет способствовать независимости от России и поэтому входит в интересы Грузии.



В июле парламент Грузии в третьем чтении одобрил поправки к закону об электронных коммуникациях, который позволяет комиссии по регулированию коммуникаций назначать специального управляющего в лицензированных и авторизованных компаниях.



По утвержденному закону, комиссия по регулированию коммуникаций может назначать специального управляющего в лицензированных компаниях. Управляющий, фактически будет наделен неограниченной властью, а именно:



а) назначать и/или освобождать директора(директоров) авторизованного лица/владельца лицензии, члена (членов) наблюдательного совета (если таковые имеются);



б) подавать иск в суд и оспаривать действие или сделку, совершенную авторизованным лицом/ владельцем лицензии в течение последнего года до назначения специального управляющего и потребовать признать недействительным, если действие или сделка нанесла ущерб /ущерб экономическим интересам страны или существующей конкурентной среде на рынке;



в) приостановить или ограничить распределение прибыли, выплату дивидендов и бонусов, повышение заработной платы авторизованному лицу /владельцу лицензии;



г) другие функции управляющего органа (кроме управления доли /акциями авторизованного лица/ владельца лицензии).



Законопроект был рассмотрен парламентом в ускоренном порядке. Ему противостоят оппозиция и бизнес сектор.



Цифровой «Шелковый путь»



По принципу «Один пояс - один путь» Грузия, Азербайджан и Казахстан в рамках трехсторонних переговоров работают над проектом, который свяжет Китай с Европой по оптико-волоконному кабелю. От Грузии в этих переговорах принимает участие компания «Caucasus Online».



Параллельно этим переговорам GNCC требует от генерального менеджера «Caucasus Online» Резо Копаладзе сделать то, на что у него нет никакого влияния.



Зарегистрированный в офшоре NEQSOL HOLDING является крупнейшим энергетическим и телекоммуникационным холдингом. В его владении находится семь крупных компаний, а 100%-ым владельцем холдинга является Насиб Хасанов. Хасанов инициировал беспрецедентный проект на Южном Кавказе. Он хочет соединить Китай с Европой по оптико-волоконному кабелю, проходящему через наш регион.



Для этого он ведет переговоры с Грузией и Казахстаном. Согласно проекту, кабель, который идет в Грузию из Европы, пройдет через Азербайджан, далее по дну Каспийского моря и соединится с инфраструктурой в Казахстане, тем самым связав Шанхай с Франкфуртом, и частью этого значительного проекта будет Южный Кавказ.



Проект противоречит российским интересам, поскольку в настоящее время Китай для своей интернет-связи с Европой активно использует наземную телекоммуникационную инфраструктуру России.



Помимо Китая транс-каспийский проект дает возможность продавать интернет также в Средней Азии и Индии.



Для осуществления этого проекта международного уровня Насибу Хасанову нужен «Caucasus Online», поскольку это единственная компания в Грузии, которая напрямую подключена к европейской сети без каких-либо посредников. «Caucasus Online» с 2008 года является единственным владельцем подводного оптико-волоконного кабеля длиной 1200 км, построенного Tyco Electronics, с помощью которого обеспечивается транзитная доставка интернета из Европы в регион Южного Кавказа и Каспийского моря. Оптико-волоконный кабель расположен на дне Черного моря, что позволяет осуществлять прямую доставку высококачественного интернета из Европы в Азию.



Именно с этой целью в 2019 году Насиб Хасанов приобрел у владельца «Caucasus Online» Хвичи Макацария 49% доли компании International Online Networks LLC. Сделка состоялась в офшорах, в частности на Британских Виргинских островах.



Какие претензии у комиссии к «Caucasus Online»?



Весной 2019 года комиссия по коммуникациям обратилась к компаниям, действующим в сфере телекоммуникаций, с просьбой обновить информацию о бенефициарах. Такой мониторинг проводится примерно раз в два года.



«Caucasus online» предоставила комиссии информацию о новых бенефициарах в установленные сроки, после чего на основании принятого в 2016 году решения комиссия начала административное производство в отношении «Caucasus online».



Решение комиссии от 2016 года состоит в том, что именно «Caucasus online», учитывая ее значимость, обязана предоставить комиссии по регулированию предварительную информацию о смене акционеров бенефициарной компании. В связи с тем, что «Caucasus online» заранее не предоставила информацию комиссии, комиссия начала административное делопроизводство.



Со своей стороны, сам по себе механизм уведомления не даст возможность комиссии контролировать осуществленные за пределами юрисдикции Грузии сделки.



На фоне этой смутной записи в законе комиссия потребовала от Копаладзе отменить соглашение, которое было достигнуто в офшоре между Хвичей Макацария и Насибом Хасановым. Реваз Копаладзе не мог повлиять на это соглашение. Проще говоря, руководители дочерней компании не могут заставить собственников владеющей компании отменить договор, на основании которого Насибов получил долю, а Макацария - сумму.



Соответственно, «Caucasus online» обратился в суд с иском об отмене решения комиссии. Вопрос в суде до сих пор не обсуждался.



Параллельно этому, «Caucasus online» оплатила штраф, наложенный комиссией, в установленный срок. Наложенный штраф составил 800 000 лари, из которых компания уже выплатила более полумиллиона лари, а срок выплаты 270 000 лари еще не истек.



Как сказал Реваз Копаладзе в интервью изданию «Табула», на протяжении всего этого годичного спора он неоднократно пытался найти общий язык с комиссией.



«Предварительное уведомление не является самоцелью для комиссии. Это делается для того, чтобы комиссия по коммуникациям приняла превентивные меры и просто изучила, какое влияние эта сделка окажет на рынок, например, стоит ли проблема с безопасностью и т.д. Согласно этому исследованию, комиссия должна либо одобрить эту сделку, либо – нет.



Мы на протяжении этих полутора лет говорили – «хорошо, случилось то, что случилось. Какие-то формальные требования не выполнены, но вы же знаете, что мы не можем их изменить. Все, что мы можем сделать, это поддержать вас и способствовать в проведении этого исследования, мы предоставим вам все документы». Я уже дважды писал такое письмо.



На такое исследование понадобится 2-3 месяца. В течение этого года как минимум 4 раза комиссия могла провести это исследование или же подтвердить, либо опровергнуть, и сказать, что, друзья, у меня есть документ, согласно которому эта сделка не могла состояться. Этим бы она ослабила бы противника, поскольку противник планирует обратиться в международный арбитражный суд и такой аргумент пригодился бы комиссии», - говорит Копаладзе.



Кульминация этого спора пришлась на 25 июня. Как правило, после трех штрафов комиссия начинает рассматривать вопрос о приостановке авторизации компании. По данным заседания 25 июня, «Caucasus online» уже был трижды оштрафован и один раз предупрежден, соответственно, ожидалось, что комиссия может приостановить авторизацию компании, однако, это не было сделано, поскольку «Caucasus online» является крупнейшим игроком на рынке не только в Грузии, но и во всем регионе.



2/3 рынка мобильной и фиксированной связи Грузии пользуются этой компанией, а также почти 100% Армении и 60% Азербайджана. «Caucasus online» через посредников также оперирует на Ближнем Востоке. Компания также владеет доменом. Ge, соответственно, лишить ее авторизации, тем более на основании оспариваемой нормы, комиссия не смогла.



Через несколько дней после этого был инициирован законопроект, который включал в себя поправки в закон об электронных коммуникациях.



Российские интересы



У этого законопроекта конечно же имеются проблемы по многим направлениям. Помимо этого, он грубо нарушает конституционное право собственности, и прямо говоря, создает возможность «рэкета» бизнеса.



Однако, еще одна и главная проблема, стоящая за законопроектом, - это существование возможных российских интересов.



Согласно дискуссионной карте Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для стран Азии и Тихого океана, исторически наземные телекоммуникации между Европой и Восточной Азией проходили через две трансроссийские сети, эксплуатируемые российскими компаниями «Ростелеком» и ТТК (Trans TeleCom). Их сети связаны с китайскими операторами связи и обеспечивают прямые телекоммуникационные связи между китайскими и европейскими городами. Сухопутный маршрут ТТК называют Евразийской автомагистралью, а наземную систему Ростелекома – транзитной сетью Европа-Азия (TEA). «Ростелеком» и China Telecom также имеют собственные сети, соединенные через Казахстан и Монголию.



Российская компания ТТК управляет крупнейшей в России фибро-оптической сетью, которая встроена в железнодорожные линии, протяженностью в 75 000 километров, начиная от западного анклава России в Калининграде до острова Сахалин и заканчивая северной частью Тихого океана.



У второй по величине телекоммуникационной компании Китая China UniCom также имеется много наземных, кабельных систем, которые связаны с Европой, среди них системы TEA, TEA-2 и ERA, которые соединяют Россию на китайско-российской границей в Фуяне.



21 декабря 2009 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Резолюцию 64/186, под названием «Построение связи через трансевразийскую информационную супермагистраль». В этой резолюции признается необходимость создания более крупных региональных соединителей. Основная инфраструктура, предложенная резолюцией, должна была проходить через основные центры обмена информацией, расположенные в Европе и Азии.



Основными транзитными маршрутами были выбраны центры по обмену данными Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции и Германии. Проходящая через Россию, Украину и Польшу линия рассматривалась только как резервная.



Именно поэтому этот транскаспийский проект противоречит геополитическим целям России, о котором мы упоминали выше и при помощи которого Китай соединится с Европой через Южный Кавказ по оптико-волоконному кабелю, поскольку в таком случае интересы крупных российских компаний-гигантов существенно пострадают, так как они больше не будут главными сухопутными звеньями, соединяющими Китай с Европой.



Гига Бединеишвили, декан бизнес-школы свободных и аграрных университетов в беседе с «Табулой» говорит, что Россия очень не хочет, чтобы этот транскаспийский проект был осуществлен. По его оценке, для России это вопрос примерно такой же важности, как и проект Баку-Тбилиси-Джейхан.



«Дело в том, что Россия все еще приостанавливает проекты, связанные с трубопроводом, но она больше не сможет остановить прокладку кабелей в Каспийском море. Поэтому, в осуществлении этого проекта ничего не мешает, кроме того, что в нем должен участвовать «Caucasus online», также, как и казахи и азербайджанцы. Это важный инфраструктурный проект, который свяжет Китай и Европу с точки зрения обмена данными, и это не устраивает Россию», - говорит Гига Бединеишвили.



Символичным для экономического обозревателя является тот факт, что этот законопроект представил Вато Абашидзе, брат Зураба Абашидзе – спецпредставителя премьер-министра Грузии в формате переговоров с Россией.



Назначение специального временного управляющего в «Caucasus online», который смождет в любой момент продать долю, естественно, ослабит компанию и, соответственно, сделает ее нестабильным игроком в глазах партнеров по такому важному проекту, как транскаспийский проект,. «Caucasus online», как уже упоминалось выше, является единственной компанией в Грузии, которая может участвовать в этом проекте.



Очевидно, что мы не можем с уверенностью сказать, что правительство проводит интересы России, но предыдущие случаи, такие как порт Анаклия и возобновление дела 11-летней давности для учредителей TBC банка, дают основания для таких сомнений, не говоря уже об отчете республиканских конгрессменов, в котором Бидзина Иванишвили упоминается как близкий союзник Путина.













* Использование данного материала без указания ГИПЕРССЫЛКИ на источник КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено

